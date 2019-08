Porilainen Juha-Pekka ei meinannut uskoa, kun 8-vuotias poika kertoi kodin olevan täynnä mutaa – "Lattiat ovat täynnä ja lisää pulppuaa"

Muta aiheutti vakavat vahingot

"Joutuu luottoraja koville"

Tapaus näyttää maallikon silmään selvältä, mutta vakuutusyhtiöiden byrokratia on vienyt aikaa. Heilikari kertoo, että työmaan rakennuttajalla, porausyrityksellä, porausyrityksen alihankkijalla, rivitaloyhtiöllä ja Heilikarin perheellä itsellään on kaikilla eri vakuutusyhtiö.

Selvittely on johtanut siihen, että Heilikarin viisihenkinen perhe on asunut kahden viikon ajan motelleissa ja kalustetuissa asunnoissa pari yötä kerrallaan.

– Luottamus on, että ne joku korvaa. Mutta se, että joutuu itse maksamaan asumisen hotelleissa ja kalustetuissa asunnoissa, siinä joutuu luottoraja koville.

Epävarmuus kalvaa

– Se on eri tavalla raskasta meille kaikille. Perheen isälle omalla tavallaan raskasta, sillä isän rooliin perinteisesti kuuluu tarjota suojaa ja varoja elantoon, sanoo Juha-Pekka Heilikari.

Heilikarin perhe on saanut apua paljon, mutta epävarmuus kalvaa elämää edelleen. Tilanne tasoittuu vasta, kun porausyrityksen vakuutusyhtiö tekee ratkaisunsa.

– Heille on perjantaina toimitettu kaikki tieto korvauksen tekemiseen. Toki he tarvitsevat kohtuullisen ajan sen käsittelemiseen. Varmaan on vakuutusjuridisia kommervenkkejä, jotka hidastavat käsittelyä.