Juha-Pekan koti täyttyi ulosteelta löyhkäävästä mönjästä: Näin vastaa vauriot aiheuttanut yhtiö

Yhtiö kertoo, että maalämpöporauksen yhteydessä työmaan vieressä sijaitsevaan asuntoon kulkeutui äkillisesti paineella liettynyttä maa-ainesta asunnon lattian alta. Yhtiön mukaan etäisyys porauspaikasta vaurioituneeseen asuntoon on 35-40 metriä.

– Vahinko on ilmeisesti aiheutunut, kun porauksessa käytettävä ilmanpaine ei ole päässyt purkautumaan hallitusti kaivon kautta ylös. Näin ollen paine on häirinnyt kaivon ympärillä olevia maa-aineksia ja nämä ovat purkautuneet maan pinnalle maan sisäisiä onkaloita myöden. Toistaiseksi on vielä selvityksen alla, miksi paine ei päässyt purkautumaan normaalia reittiä pitkin, toteaa Rototecin toimitusjohtaja Alexej von Bagh.