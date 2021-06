Poliisiammattikorkeakoulun opettajan ahdistelusyytteet hylättiin hovissa vanhentuneina

Oikeus: Nöyryyttävää ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavaa

Opiskelijoiden koskettelu riitti tuomioon virkavelvollisuuden rikkomisesta

– Ilmennyttä virkavelvollisuuden rikkomista ei ole pidettävä kokonaisuutena vähäisenä, koska tekoja on ollut kolme ja niistä kaksi on kohdistunut sellaisiin opiskelijoihin, joiden koulutuksesta (syytetty) on ollut ylikonstaapelina vastuussa. Sanottua puoltaa myös se seikka, että poliisimiehellä on asemansa puolesta korostunut velvollisuus käyttäytyä asiallisesti niin työssä kuin vapaa-ajallakin.