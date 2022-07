Poliisin kehokamera kuvasi järkyttävän tilanteen: Aseeton musta mies kuoli poliisin luotisateeseen

Useita minuutteja kestänyt takaa-ajotilanne Ohion osavaltion Akronissa alkoi, kun poliisi yritti pysäyttää Jayland Walkeria , 25, liikennerikkomuksen vuoksi. Walker ei pysähtynyt poliisin kehotuksesta. Walkerin kuolen myötä Akronin kaupungissa on järjestetty Black Lives Matter -mielenosoitus. Jayland Walker oli kuului Yhdysvaltojen mustaan vähemmistöön.

Pakeni poliisia

Yli 60 ampumahaavaa

Vielä on epäselvää, kuinka monta laukausta poliisi ampui, mutta Walkerin kehosta löydettiin yhteensä 60 ampumahaavaa. Kuolinsyyntutkijat selvittävät, että kuinka moni näistä on poliisin aiheuttama.

Ammuskelu Akronin kaupungissa on Yhdysvalloissa viimeisin tapaus, jossa viranomaisella on ollut osuutta mustien miesten ja naisten kuolemissa.

Akronin kaupungin afroamerikkalaisten kansalaisoikeuksia ajava järjestö NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) johti sunnuntaina rauhanomaista mielenosoitusta, jossa sadat osallistujat marssivat kaupungilla Black Lives Matter -lippujen liehuessa.