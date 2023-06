Poliisille vihjeitä Ylöjärveltä: Alaikäiset välittäneet toisilleen alkoholia tietämättä sen alkuperää – "Voi olla hengenvaarallista ainetta"

Poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa alaikäiset ovat ostaneet toisiltaan alkoholia tietämättä sen alkuperää. Poliisi on aloittanut asian selvittämisen ja haluaa muistuttaa, että mahdollisen korvikealkoholin nauttiminen voi olla hengenvaarallista.



Poliisi kehottaa huoltajia puhumaan asiasta nuorten kanssa. Omaa nuorta on syytä muistuttaa, ettei päihteitä tule ottaa vastaan tuntemattomilta, eikä tuntemattomia aineita tule nauttia. Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos ja alkoholin hallussapidosta alaikäisenä voi seurata sakkorangaistus. Päihtyneestä nuoresta ilmoitetaan myös huoltajalle sekä lastensuojeluviranomaiselle.



Poliisi kertoo valvovansa Pirkanmaalla nuorison juhlintaa tehostetusta läpi koulujen päättäjäisviikonlopun.



Poliisi toivoo huoltajilta myös yhteistyötä. Poliisi muistuttaa vanhempia olemaan tavoitettavissa läpi päättäjäisviikonlopun ja olemaan illan aikana yhteydessä nuoriinsa.