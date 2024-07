Poliisi: Yhtä epäillään Kirsti Paakkasen testamentin väärentämisestä

Marimekon pitkäaikaisen omistajan Kirsti Paakkasen testamenttiin liittyvän rikoskokonaisuuden esitutkinta on valmistunut.

Esitutkinta käynnistyi alkusyksystä vuonna 2023. Tutkinta on kestänyt noin vuoden ajan.

– Poliisi on myös pyytänyt Keskusrikospoliisin rikostekniseltä laboratoriolta käsialatutkimusta, jonka tavoitteena on ollut selvittää, onko vuonna 2015 allekirjoitetun alkuperäisen testamentin molemmat alkuperäiskappaleet allekirjoittanut Kirsti Paakkanen, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Asian tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Jyrki Kallion mukaan esitutkintakokonaisuus on ollut poikkeuksellinen.

– Kyseessä on ollut vaikeaselkoinen ja laajaa tutkintaa vaatinut rikosasia, jossa tutkitut tekomuodot ovat törkeitä. Rikosasialla on lisäksi ollut suurta julkisuusarvoa ja teon kohteena on ollut arvokas omaisuus, Kallio toteaa.