Poliisi varoittaa uudesta WhatsApp-huijauksesta: Varkaat rahojen perässä vessanpönttövalheella

Itä-Suomen poliisi kertoo, että sille on tehty useita rikosilmoituksia, joissa ihmisiltä on saatu huijattua isojakin summia rahaa.

Tekotapa on noudattanut tiettyä kaavaa. Whatsapp-sovelluksessa asianomistajille on lähetetty viesti, jossa on esiinnytty asianomistajan lapsena tai ystävänä. Viesteissä on kerrottu oman puhelimen pudonneen wc-pönttöön. Tällä on selitetty sitä, miksi yhteydenotto ei tule omasta puhelimesta ja numerosta.