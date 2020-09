Poliisi vahvistaa: Tesoman rikosmysteerissä ei kyse henkirikoksesta, kuvan miestä epäillään vakavasta rikoksesta – MTV Uutiset kävi rikospaikalla

Kymmeniä vihjeitä tullut, mutta poliisi tarvitsee lisää

Poliisilla on vahva käsitys siitä, että julkaistun kuvan mies on teon epäilty tekijä. Kallioniemi kertoo, että poliisi on saanut jopa kymmeniä yhteydenottoja epäillyn kuvan julkaisun jälkeen.