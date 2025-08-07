Poliisi tutkii epäiltyä seksuaalirikosta koululla Loimaalla

Julkaistu 07.08.2025 15:06

Tino Vanhanen

Poliisi tutkii Loimaan Hirvikosken koululla tapahtunutta epäiltyä seksuaalirikosta.

Lounais-Suomen poliisi sai eilen tehtävän Hirvikosken koululle hieman ennen puoltapäivää. Koululla tai oppilailla ei ollut vaaraa, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisin mukaan henkilö oli tehnyt ilmoituksen epäillystä seksuaalirikoksesta. Poliisi otti paikalta yhden henkilön kiinni.

Poliisi kertoo epäilyn rikoksen liittyvän kahden aikuisen väliseen tilanteeseen.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan tapahtuneesta ja asiaa tutkitaan nimikkeellä seksuaalinen kajoaminen. Sekä epäilty että asianomistaja on kuultu.

Osapuolten kuvaus tapahtuneesta eroaa jonkin verran toisistaan, mutta poliisi kertoo jatkavansa asian selvittelyä.

Kiinniotettu henkilö on poliisin mukaan vapautettu.

