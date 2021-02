Poliisi paljasti esitutkinnassa olleen miehen virkanimikkeen toimittajalle Kokkolassa – käräjäoikeus tuomitsi poliisin sakkoihin

Poliisi kiisti rikoksen

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että kun poliisi vahvisti rikosepäillyn olevan Kokkolan kaupungin ympäristöpäällikkö, on tieto helposti voitu yksilöidä tavalla, joka rinnastuu tämän nimen antamiseen.

– Syytetty on esitutkinnassa kertonut, että hän oli vahvistanut toimittajalle tiedon, että rikoksesta epäiltynä on ympäristöpäällikön virkanimikkeellä toimiva henkilö. Hän on myös esitutkinnassa kertonut yleisen edun vaatineen, että epäillyn virkanimike vahvistetaan Kokkola-lehdelle, käräjäoikeus totesi.