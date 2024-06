Poliisi Laukaan julmasta henkirikoksesta: Raaka ja vakaasti harkiten tehty

Poliisi epäilee esitutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella, että henkirikos on tehty vakaasti harkiten. Tekovälineenä on käytetty teräasetta ja teko on poliisin käsityksen mukaan ollut myös raaka ja julma. Poliisi tutkii rikosta näillä perusteilla epäiltynä murhana.