Poliisi kaipaa havaintoja kaupan ryöstäneestä miehestä

Poliisi pyytää havaintoja heinäkuussa Oulussa tapahtuneeseen törkeään ryöstöön liittyen.

Oulun Koskelassa sijaitseva kauppaliike ryöstettiin 24. heinäkuuta noin kello 18.30. Epäilty sai väkivallalla uhkaamalla kaupasta haltuunsa omaisuutta. Teon jälkeen epäilty poistui Emäpuuntien suuntaan.

Epäilty on noin 170 senttimetriä pitkä. Yllään tällä oli vaalea t-paita, jossa raitoja, lippalakki, vaaleat farkut ja valkoiset lenkkarit. Epäillyn molemmissa käsivarsissa on tatuointeja.

Havainnot epäillystä voi ilmoittaa joko sähköpostitse osoitteisiin teematiimi.oulu@poliisi.fi tai vihjeet.oulu@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 416 194 tai whatsapp viestillä numeroon 050 305 0132.