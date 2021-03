Poliisi etsii yhä viikkoja tavoiteltua Veeraa – ei vieläkään paljasta, mistä vakavasta väkivaltarikoksesta naista epäillään

Epäilty rikos on tapahtunut Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Poliisi on kuitenkin ollut vaitonainen epäillyn rikostapauksen yksityiskohdista. Edes tarkempaa rikosnimikettä ei ole haluttu ilmoittaa.

Poliisi perustelee valintaansa sillä, että tutkinta on kesken ja asiassa on niin paljon selvitettäviä asioita, että tutkintanimikettä ei kerrota. Sen verran poliisi kuitenkin kertoo, että tutkinnassa on väkivaltarikos, jolla on törkeä tekomuoto.