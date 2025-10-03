Pokka pitää -sarjasta tuttu tähti Patricia Routledge on kuollut.
Legendaarisesta Pokka pitää -sarjasta tuttu englantilainen näyttelijä ja laulaja Patricia Routledge on kuollut 96-vuotiaana, kertoo BBC.
Routledgen edustaja vahvistaa kuolinuutisen PA Media -uutistoimistolle antamassaan lausunnossa.
– Olemme syvästi surullisia vahvistaessamme uutisen Dame Patricia Routledgen poismenosta. Hän kuoli rauhallisesti nukkuessaan tänä aamuna rakkauden ympäröimänä, lausunnossa sanotaan.
– Hänelle läheisimmät ihmiset sekä ihailijat ympäri maailmaa tulevat kaipaamaan häntä suuresti, lausunto päättyy.
Routledge tunnettiin parhaiten Hyacinth Bucketin roolista Pokka pitää -komediasarjassa. Sarjaa tehtiin vuodesta 1990 vuoteen 1995 saakka. Routledge esittämä kotirouva Hyacinth on sarjan päähahmo.
Juttua päivitetty kauttaaltaan 3.10.2025 klo 13.42.