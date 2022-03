Pois potkitulle Venäjän jääkiekkomaajoukkueelle löytyi korvaaja – Leijonat nähdään Nokia Arenalla toukokuun alussa

Sveitsin joukkue nähdään toukokuun alussa myös Suomessa, kun se kohtaa turnauksen avausottelussa Suomen Tampereella 5. toukokuuta. Ottelu on Leijonien ensimmäinen Tampereen uudessa Nokia Arenassa, joka palvelee myös kevään MM-kisojen pääpelipaikkana. Turnauksen loput ottelut pelataan Ruotsissa.

– Joukkueen näkökulmasta on hienoa, että saamme pelattua yhden ottelun MM-kisanäyttämöllä ennen kisatapahtuman alkua. Kisoihin on helpompi lähteä, kun ympäristö on tuttu.