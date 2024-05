Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueilla eniten ongelmia – sairastavuus ja työkyvyttömyys suurinta

Sairastavuutta ja työkyvyttömyyttä on hyvinvointialueista eniten Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Samoilla maantieteellisesti laajoilla alueilla myös kuntien väliset erot ovat suurimmat.

Maantieteellisesti pienemmillä hyvinvointialueilla Etelä-Suomessa kuntien välinen vaihtelu alueen sisällä on vähäisintä.

– Osittain erot johtuvat siitä, että maantieteellisesti laajemmilla alueilla on enemmän asukasmäärältään pieniä kuntia, joissa myös satunnaisvaihtelu vaikuttaa tuloksiin, sanoo THL:n johtava asiantuntija Päivikki Koponen tiedotteessa.

Ongelmia keskittynyt Pohjois-Savoon

Työkyvyttömyys on Pohjois-Savossa ja Kainuussa huomattavasti tavallisempaa kuin muualla Suomessa. Pohjois-Savon kunnista työkyvyttömyys on alueen keskiarvoa selvästi korkeampaa etenkin Rautavaaralla, Tuusniemellä ja Kaavilla.

Sairastavuuden ja työkyvyttömyyden alue-erot eivät ole täysin samanlaisia. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Pirkanmaalla työkyvyttömyys on suhteessa koko maan keskiarvoon yleisempää kuin sairastavuus, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla sairastavuus on maan keskiarvoon verrattuna varsin korkeaa, mutta työkyvyttömyydessä ero koko maan tasoon on pienempi.