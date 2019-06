Kuntien väliset erot sairastavuudessa kärjistyvät – terveimmät asuvat Ahvenanmaalla

– Sairastavuus suurenee siirryttäessä etelästä ja lännestä koilliseen, ja tämä on ollut Suomen alueellisten terveyserojen keskeinen piirre jo toistasataa vuotta. Vaikka koko maassa terveys on kohentunut, alue-erot ovat säilyneet suurina ja jopa kärjistyneet, kertoo tutkimusprofessori Seppo Koskinen tiedotteessa.

Sairastavuuden erojen taustalla on elinoloihin, elintapoihin, perinnöllisiin tekijöihin ja terveydenhuollon toimintaan liittyviä syitä.

Espoo on kaupungeista tervein, Kuopio sairain



Sairastavuusindeksi kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maahan. Koko Suomen vertailuluku on 100, ja mitä pienempi kaupungin, kunnan tai maakunnan luku on, sitä terveempi väestö on. Nyt päivitetty sairastavuusindeksi perustuu vuosien 2000–2016 tietoihin.