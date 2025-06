Love Islandin voittajat selviää pian – näin äänestät suosikkipariasi

Love Island -ohjelmassa vietetään tällä viikolla jännittävää finaaliviikkoa. Perjantaina selviää, mikä pareista vie voiton.

Love Island Suomen 5. kausi lähenee loppuaan ja jäljellä on finaalinelikko. Katsojat ratkaisevat Love Island Suomi 2025 -voittajaparin.

Voit äänestää suosikkipariasi MTV Katsomossa. Voittaja ratkeaa perjantaina 6. kesäkuuta esitettävässä finaalijaksossa, joka nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla kello 20.00.

Viidennellä kaudella ihastumisia on puhjennut nopeasti, ja monen parin suhde on syventynyt rakkaudeksi asti. Kauden kruunaa monien fanien toivoma hetki, kun finalistiparit saavat hoidettavakseen omat vauvansa.

Tässä ovat Love Island Suomi -finalistit.

Finaalissa olevat parit:

Emilia ja Patrik

Emilia ja Patrik

Patrik saapui villaan ja sai ensimmäiseksi parikseen ensin Veran ja sitten Oonan. Emilia saapui varjoteatterin mukana villaan, ja tutustui ensimmäisenä Lassiin.

Patrik ja Emilia kuitenkin tiesivät toisensa somen kautta, joten Emilia valitsi Patrikin treffeille. Patrikin ja Oonan välillä oli yhä vahva side.

Patrik ja Emilia kokivat kuitenkin, että heillä klikkasi treffeillä niin hyvin, että he päättivät katsoa, voisiko heistä tulla pari. Pian Patrik ja Emilia paljastavat muille olevansa kiinnostuneita toisistaan. Kaksikon välillä on nähty tämän jälkeen tunteiden vuoristorataa, mutta siitäkin huolimatta he ovat pitäneet yhtä.

Julia ja Henri

Julia ja Henri

Jo ensimmäisessä parinvalinnassa Henri valitsi parikseen Julian. Henri kertoi Julialle valinneensa tämän, koska hän on juuri sellainen, jota Henri lähestyisi ulkomaailmassa.

Tämä oli Julialle yllätys ja oikeastaan hieman harmin paikka, sillä Julia oli iskenyt jo silmänsä Mickeyhyn.

Julialla alkoi kuitenkin klikata paremmin ja paremmin Henrin kanssa, samalla kun hän etääntyi pikku hiljaa Mickeystä.

Julia valitsi Henrin perustellen, että hänestä tuntuu kuin hän olisi löytänyt jotain todella ainutlaatuista. Henri kertoi olevansa rakastunut Juliaan.

Iris ja Joel

Iris ja Joel

Joel saapui villaan yhdessä Vernerin kanssa ja iski silmänsä Millaan. Milla kuitenkin teki selväksi, että heillä on paljon eroavaisuuksia arvomaailmassa ja mielenkiinnon kohteissa.

Joel toivoi uusia naisia villaan. Toive toteutui, kun Iris saapui villaan suoraan parinvalintaan, ja valitsi parikseen Joelin. Jo ensimmäisistä jutusteluista kävi ilmi, että heillähän klikkaa todella hyvin.

Joel valitsi Iriksen lopulliseksi parikseen perustellen, että Iiriksen tulo villaan muutti hänen koko matkansa suunnan.

Peppina ja Benjamin

Peppina ja Benjamin

Peppinan ja Benjaminin yhteisen tarinan alkuun mahtui paljon epävarmuuksia. Peppina kertoi valinneensa Benjaminin ensimmäisessä valinnassa, koska hänellä tuli tästä aito fiilis.

Benjamin totesi, että on kiva olla Peppinan pari, mutta Peppinan lisäksi häntä kiinnosti moni muukin. Benjamin flirttaili monen naisen kanssa, ja Peppinalla on epävarma olo siitä.

Katsojia kohautti myös Benjaminin kommentti liittyen Peppinan rintoihin. Hänen mukaansa Peppinan rintavarustus olisi "helppo korjata". Loppujen lopuksi kuitenkin Benjaminkin valitsee Peppinan parikseen perustellen, että "hän on mun love island".