Podcast: Erna Huskoa ahdistaa ajatus suomalaiseen, julkista liikennettä ja Marimekkoa käyttävään massaan sulautumisesta – näin somessa reagoitiin ulostuloon

Ensimmäisenä käännekohtanaan Husko mainitsee koronavuoden 2020, jolloin hänen seuraajamääränsä lähti räjähdysmäiseen kasvuun ja hän löysi "oman juttunsa" verkkovalmennusten tekemisestä. Husko oli tuolloin muuttanut Virosta takaisin Suomeen noin vuotta aiemmin. Hän on syntynyt Turussa, mutta muutti 12-vuotiaana Tallinnaan taitoluisteluharrastuksen perässä. Huskon äiti on virolaistaustainen.

– Sitten jos puhutaan naisten muodista ja kesäpäivistä, niin sinulla on jokin hame ja juoksulenkkarit. Sinulla on 9 to 5 (yhdeksästä viiteen) -arki, teet (töitä) yhdeksästä viiteen, käyt iltasalilla ja menet nukkumaan. Ja viides, että vietät tosi paljon aikaa kotona ja siellä on melankolinen tunnelma. Minua ahdistaa tuo ajatus, hän luettelee.