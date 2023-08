Plusmalli ja sometähti Pasha Pozdniakova muistuttaa: "Mitä laittaa nettiin, jää sinne ikuisiksi ajoiksi"

Plusmalli ja OnlyFans-tähti Pasha Pozdniakova on yksi seuratuimmista julkkiksista yli 2 miljoonalla Instagram-seuraajalla. Instagramin ja TikTokin lisäksi hän on yksi ensimmäisiä OnlyFans-sisällöntuottajia Suomessa. Sensuelleja kuvia ja videoita hän on tuottanut palveluun jo yli kolmen vuoden ajan. MTV Uutisille hän kertoo vähentäneensä tarkoituksella Onlyfansin tekemistä ja keskittyvänsä nyt muun muassa musiikiin.