Sometähti Pasha Pozdniakova saa pian remonttinsa päätökseen: "Jokaisella ulospäin vaatimattomalla talolla on omat salaisuutensa"

Pasha Pozdniakova on yksi Suomen seuratuimmista somejulkkiksista.

Plusmalli ja sometähti Pasha Pozdniakova,25, on yksi Suomen seuratuimmista sometähdistä yli 2 mijoonalla Instagram-seuraajalla. Instagramin ja TikTokin lisäksi hän on yksi ensimmäisiä menestyneitä OnlyFans-sisällöntuottajia Suomessa.

Podzniakova kertoi MTV uutisille heinäkuussa 2024 hankkineensa talon kotikaupungistaan Savonlinnasta ja remontoivansa sitä vuokrakäyttöön. Nyt Pozdniakova kertoo projektin lähestyvän loppuaan. Hän kertoo talon sisältävän yllätyksiä vierailleen.

– Tämä ei ole ainoastaan kolmikerroksinen talo Savonlinnan keskustassa, vaan siinä on salaperäinen huone. Jokaisella ulospäin vaatimattomalla talolla on omat salaisuutensa – eikö totta, Pozdniakova vihjaa salaperäisesti.

Hänen mukaansa talon remontin on määrä valmistua viimeistään huhtikuuhun mennessä ja talon saavan ensimmäiset vieraansa Savonlinnan oopperajuhlien aikaan.

Pasha Pozdniakova aloitti remonttiprojektin kesällä 2024. (Kuva: Pashan kotialbumi)Pasha Pozdniakova

Työteliäs Pozdniakova kertoo työskentelevänsä useiden projektien parissa. Hän sanoo olevansa tyytyväinen, että on saavuttanut tavoitteitaan. Pozdniakova on muun muassa ehdolla kuntavaaleissa. Politiikan lisäksi Pozdniakova työstää myös uutta musiikkia. Uusi single ja musiikkivideo on tarkoitus julkaista maaliskuun 8. päivä. Kappaleen nimi on Slavic Doll.

– Slavic Doll -käsite on ollut merkittävä trendi netissä kahden viimeisen vuoden aikana. Alun perin sillä viitattiin 2000-luvun alun Itä-eurooppalaisiin huippumalleihin.

Pozdniakovan mukaan nykyisin käsitettä ilmentää pitkät hiukset ja näyttävä meikki. Hän kertoo, että on parhaansa mukaan halunnut tuoda hahmoa esille uudella videollaan.

Pozdniakova iloitsee, että kappale löytyy pian kaikilta merkittäviltä musiikkialustoilta.