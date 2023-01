Piritta Hagman jakaa yhä kodin ex-miehensä kanssa – näin tilanne muuttuu uusien kumppanien myötä: "En näe mitään syytä, miksi tällainen järjestely ei voisi toimia"

Piritta erosi entisestä miehestään, ex-jääkiekkoilija Niklas Hagmanista vuonna 2018. Heillä on kolme lasta. Ex-parilla on ollut jo vuosein ajan erikoinen asumiskuvio, jossa lapset asuvat samassa talossa vanhempien vaihtaessa kotia vuorotellen.

– Se on mennyt sen mukaan, että mikä on helpoin kaikille. Meillä on kolme lasta. Silloin oli kaksi koiraa, kaksi kissaa ja kameleontti. Heidän siirtämisensä on paljon isompi ruljanssi kuin kahden aikuisen ihmisen vaihtaminen sinne. Se on ollut käytännön sanelemaa ja se toimii tosi hyvin, Hagman kertoo.