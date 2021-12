Pirelli-pomo pelkää ikävää skenaariota F1-kauden päätöskisassa

MAINOS Koko F1-kausi C Moressa! Abu Dhabin GP 10.–12.12.

Edellisessä osakilpailussa, ensi kertaa ajetussa Qatarin GP:ssä, neljä kuljettajaa kärsi kisan aikana samankaltaisia rengasrikkoja. Pirellin mukaan rikot johtuivat siitä, että kuljettajat ajoivat toistuvasti kanttareiden päältä pitkien kisastinttien aikana – ongelmaa ei pystytty havaitsemaan vielä harjoituksissa.

Pirelli pelkää, että Qatarin tilanne toistuu Abu Dhabissa. Mario Isolaa huolettavat erityisesti kahden uudelleenmuovatun mutkan kanttarit.

– Ne ovat hyvin samankaltaisia (kuin Qatarissa), vaikka eivät olekaan täysin samoja. Ne ovat melko aggressiivisia erityisesti mutkien 5 ja 9 ulostuloissa, Isola sanoi Motorsport.comin mukaan.

– Mutkissa 1–4 ne ovat samoja kuin viime vuonna, ja meillä on eri kanttarit mutkissa 12, 13, 14 ja 15. Mutkan 16 ulostulo on sama kuin viime vuonna. Joten meillä on eroavaisuuksia tänä vuonna ja ne (kanttarit) ovat aggressiivisempia.

Isola huomioi, että perjantain harjoituksissa kanttareiden yli paineltiin etenkin mutkan 9 ulostulossa. Kyseiseen mutkaan ajetaan kovinta vauhtia.

– Olen varma, että aika-ajoissa he käyttävät kanttareita hyödykseen ja ehkä myös kisan aikana. Kyse on elementistä, jota meidän on punnittava.

Isola huomautti toki, että olosuhteet ovat osin erilaiset kuin Qatarissa.

– Nopeus on eri, on eri aika, jonka he viettävät kanttarin päällä, mutta se on joka tapauksessa jotain, mitä meidän on puntaroitava ja mihin meidän on laitettava huomiota.

Pirelli aikoi tutkailla harjoituksissa käytetyistä renkaista mahdollisia merkkejä vahingosta. Isola aikoi myös käydä keskustelua Kansainvälisen autoliiton FIAn kilpailujohtaja Michael Masin kanssa.

– En ole rehellisesti sanoen asiantuntija siinä, mitä kanttareilla on mahdollista tehdä, voidaanko ne korvata, tai voidaanko ne ottaa pois tai mitä ikinä. En tiedä, nojaan FIAan ja siihen, mitä he voivat tehdä, Isola sanoi.