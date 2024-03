Pinja haluaa perheen, mutta deittikumppani ei – Kolmiodraama-treffeille laskeutuu kiusallinen hiljaisuus

Kolmiodraama-rakkausrealityssä viisi nykymaailman deittikulttuuriin kyllästynyttä sinkkua osallistuu kokeiluun, jossa heille valitaan kaksi sopivaa kumppania. He tutustuvat kumppaniehdokkaisiinsa pelkkien tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Ohjelmassa pääsinkkuina nähdään Pinjan lisäksi Mirella , Sami , Sanna ja Waltteri .

Viisi vuotta sinkkuna ollut Pinja on kiertänyt elämänsä aikana yli 50 maata ja hän pohtii sen olevan juuri se syy, miksi hän on menettänyt joitakin suhteita tai ne eivät ole voineet toimia, koska hän on mennyt työ edellä.