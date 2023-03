Pikkupoika heittää Putinin maahan – Ukrainan postimerkeistä tuli menestys

Kansainvälinen taekwondoliitto riisti häneltä 9. danin mustan vyön ja Kansainvälinen judoliitto puolestaan vei häneltä liiton kunniapuheenjohtajuuden ja poisti hänet kaikista positioista. Putin on mustan vyön judoka.

"Uskomme, että postimerkki on myös profeetallinen"

Postimerkit perustuvat brittiläisen katutaiteilija Banksyn lokakuussa Ukrainan Borodjankassa tekemään seinämaalaukseen. Postimerkeissä on Putinin vastainen lisäviesti, joka kääntyy englanniksi "FCK PTN!"

– Uskomme, että ukrainalainen postimerkki "FCK PTN!" on myös profeetallinen, Ukrainan postin johtaja Igor Smeljanski sanoi Inside the Games -sivuston mukaan .

– Ja vuonna 2023 Ukraina, joka on alueeltaan pienempi mutta satoja kertoja motivoituneempi, painaa viimein Venäjän mattoon, hän lisäsi.

Tukea Ukrainalle

Putin-kuvan kehittänyt katutaiteilija Banksy on poliittinen aktivisti, joka on luonut ikonisia taideteoksia voimakkailla viesteillä 1990-luvulta lähtien. Banksy on tukenut Ukrainaa ja luonut seinämaalauksia moniin Ukrainan pahasti kärsineisiin kaupunkeihin.