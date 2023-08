”Pikku Suomi” hautoo keihäänheiton huippuja alkeellisissa oloissa – Tero Pitkämäen ennustus osui maaliin pikavauhtia

– Näen, että YouTube on suurin syy keihäänheiton leviämisen taustalla. Valmennustietoutta on saatavilla kaikille. Keihästähän pystyy heittämään missä vain, kunhan on vain jossakin kenttä, johon pääsee harjoittelemaan. Kyseessä on laji, jonka joku yksilö aina välillä löytää ja siitä innostuu, Pitkämäki analysoi elokuussa 2021.