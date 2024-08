Urheilulegendaa tutkitaan väärinkäytöksestä – 14 kultamitalin tähti sivuun Pariisista

50-vuotias Pearson on saavuttanut paralympialaisissa peräti 14 kultamitalia. Hän on edustanut Britanniaa kaikissa kisoissa Sydneyn vuoden 2000 paralympialaisista lähtien.

Liitto ei vahvistanut The Athletic -sivustolle antamassaan tiedotteessa tutkittavan urheilijan nimeä, mutta brittiläisen The Telegraphin mukaan kyse on Pearsonista. Pearson ei ole kommentoinut häneen kohdistuvaa tutkintaa medialle. Telegraph on kuitenkin selvittänyt lähellä urheilijaa olevasta lähteestä, että kyse ei ole hevosten väärinkohtelusta.