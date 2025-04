Pian 100-vuotiaan Dick Van Dyken uskomaton aamiainen – kahviin jopa viisi lusikallista sokeria

Legendaarinen näyttelijä pitää kunnostaan huolta.

Näyttelijä Dick Van Dyke nousi kuuluisuuteen jo 60-luvulla oman Dick Van Dyke Show -ohjelmansa myötä. 99-vuotias Van Dyke muistetaan muun muassa Maija Poppanen -elokuvan Perttuna ja Diagnoosi: murha -sarjan tohtori Mark Sloanina.

Hello!-lehden mukaan Van Dyke pysyy hyvässä kunnossa salitreenien ja terveellisten elämäntapojen ansiosta.

Näyttelijän vaimo Arlene Silver paljasti hiljattain Instagramin live-lähetyksessä, millaista aamiaista näyttelijä nauttii palattuaan aamuisilta salitreeneiltään.

Silver kertoi valmistavansa miehelleen kaksi puolikovaa kananmunaa, sekä paahdetun perunaleivän voilla ja mansikkahillolla.

Hänen mukaansa tärkein aamiaisessa on kahvi, johon miltei 100-vuotias Van Dyke haluaa jopa viisi lusikallista sokeria.

Dick Van Dyke ja Arlene Silver tapasivat vuonna 2006./All Over Press

Hiljattain New York Post kertoi, että Van Dyke käy kuntosalilla jopa kolme kertaa viikossa. Tähti paljasti aktiivisuutensa suositussa Where Everybody Knows Your Name -podcastissa.

– Olen melkein 100-vuotias. Tämä on hullua, Van Dyke sanoi.

– Joku kysyi, miten määrittelen ikäni ja fyysisen kuntoni. Olen aina treenannut kolme kertaa viikossa ja treenaan edelleen. Uskon, että siksi en ole kuin muut ikäiseni, hän lisäsi.

Van Dyke tapasi 46 vuotta nuoremman vaimonsa vuonna 2006 SAG-gaalassa. Van Dyke sanoi Forbesin haastattelussa, että kokee olevansa vaimonsa kanssa vahva tiimi.

– Hän pitää minut kunnossa ja ruokkii minut. Rakastan häntä ja meistä tulee päivä päivältä läheisimpiä, näyttelijä hehkutti.

Silver jatkoi, että Van Dyke on tehnyt hänen elämästään paremman.