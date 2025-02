Petterin käytös hiertää The Summit Suomessa: "On vähän raskasta tässä vaiheessa"

Petterin autoritäärinen käytös ei miellytä The Summit Suomessa.

The Summit Suomen kuudennessa jaksossa Maxie, Linnéa ja Henrietta aloittavat keskustelun Petteristä.

– Ainoa, mikä on sellainen, mikä vähän tökkii, niin on tuo Petterin [käytös], että hän haluaa päättää kaiken. Se on vähän raskasta jo tässä vaiheessa, ettei anna tilaa muille ehdotella, Linnéa toteaa.

– Petteri välillä osaa olla aika sellainen…,Maxie jatkaa.

– Minulla on vähän sellainen fiilis, että minun nimeni nousee tänään jonkun suusta, Henrietta sanoi ja viittasi lähestyvään äänestykseen.

Katso videolta, minkä ikävän asian Petteri on sanonut Linnéalle aivan suoraan.