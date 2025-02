Petteri Nummelinin silmät paloivat – manaa onnettomuutta: "Olin tyhmä"

Saunaonnettomuudessa vakavat vammat saanut Leijonat-legenda Petteri Nummelin on palannut töihin Sveitsin liigan Ajoien harjoituksiin.

Nummelin, 52, loukkaantui kolmisen viikkoa sitten kotonaan Sveitsissä. Tulikuumat saunavedet roiskuivat ex-pelaajatähden silmille, kasvoille, rintaan ja käsivarsiin.

Nummelin sai vakavia palovammoja. Pahimmat vammat kohdistuivat suomalaisvalmentajan silmiin. Silmiä ympäröivä iho ja silmämunat paloivat tulikuuman veden vaikutuksesta.

Kiekkoleijona kykeni avaamaan silmänsä kunnolla vasta kolme päivää onnettomuuden jälkeen.

– En näe vieläkään niin kuin ennen onnettomuutta, enkä pysty lukemaan viestejä kännykästä kovinkaan hyvin, Nummelin kertoo Blickille.

Tilanne on kuitenkin menossa parempaan suuntaan. Nyt Ajoien apuvalmentaja on palannut työpaikalleen. Hän on jo seurannut joukkueen harjoituksia ja saanut luvan hypätä myös jäälle. Palovammat ovat parantuneet. Toistaiseksi vakiovarusteena ovat kuitenkin aurinkolasit, sillä silmät ovat edelleen herkkänä.

Nummelin kertaa tapahtumia sveitsiläislehden haastattelussa. Hän ehti jo pelätä, palautuuko näkö koskaan ennalleen.

Onnettomuus tapahtui, kun Nummelin lähti kotonaan liikuttamaan yhden hengen höyrysaunaa. Manööverin yhteydessä kuuma vesi pääsi lentämään hänen päälleen. Nummelin manaa tapausta, sillä hän ei odottanut veden jäähtymistä ennen kuin alkoi siirtämään laitetta.

– Olin kärsimätön, mutta ennen kaikkea tyhmä, hän sanoo.

Nummelinia hoidettiin ensin sairaalassa Lausannessa. Hän joutui alkuvaiheessa käymään joka toinen päivä myös silmäklinikalla.

– Seura teki hyvää työtä järjestäessään hoitoja. Minua piti aina kuskata.

Blicikin mukaan Nummelinin sisko ja isä Timo Nummelin matkustivat Sveitsiin tukemaan häntä.