Katso vertailu: Viro kallistui vauhdilla – moni asia on silti yhä edullisempi kuin Suomessa

Viron kallistumiseen on monia syitä ja niistä yksi tärkeimpiä on palkkaralli, joka nostaa keskipalkkaa 6−7 prosentin vuosivauhdilla. Palkankorotukset valuvat suoraan kulutukseen, mikä kiihdyttää inflaatiota − joka sitten syö suuren osan palkankorotuksista.

Viro on palkkoja nostaessaan pakkoraon edessä. Viron Suhdanneinstituutin johtaja Marje Josing sanoo, että virolaiset häipyvät ulkomaille töihin, jos eivät palkat kotimaassa kasva riittävän ripeästi. Työvoimaa pienessä Virossa on vain erittäin rajallisesti.

Vaikka etenkin elintarvikkeet Virossa ovat jo Suomen hinnoissa, on Viron keskipalkka silti vasta noin kolmasosan Suomen vastaavasta. Viro on syvien tuloerojen maa, jossa hyväpalkkaiset asuvat ja kuluttavat Tallinnassa.

Turistit nostavat hintatasoa Tallinnassa ja etenkin kesäaikaan Pärnussa. Muualla Virossa on halvempaa. Risteilyturistit kaukaa viettävät Tallinnassa vain pari tuntia kerran elämässään, joten he ovat valmiita maksamaan oluesta kympinkin. Suomalainen ei ole.

Nämä asiat saat vielä Virosta edullisemmin kuin Suomesta

Alkoholi . Suomessa Lidlistä ja marketeistakin saa perusolutta jo halvemmalla kuin Virosta, mutta Virossa alkoholi on usein tarjouksessa. Virossa alkoholi on kallistunut erittäin nopeasti viime vuosien veronkorotusten vuoksi, mutta laivayhtiöt myyvät olut- ja lonkerosalkkuja yhä edullisesti. Viina Virossa on yhä reilusti halvempaa kuin Suomessa, mutta laadukkaat viinit kalliimpia.

Elintarvikkeet . Viro on Euroopan kärjessä elintarvikkeiden hinnannousussa, eikä enää edes peruselintarvikkeita kannata ostaa Virosta ainakaan hinnan takia. Elintarvikekorin hinta on halvempi Helsingin keskustassa kuin Tallinnan keskustassa. Edullisesti Tallinnassa saa torilta.

Ravintolat . Ravintolaruoka on Virossa edullisempaa kuin Suomessa etenkin vähän fiinimmässä ravintolassa. Tallinnassakin voi lounaskeiton saada yhä kolmella eurolla. Buffettyylisiä lounasravintoloita Virossa on niukasti, ja ne ovat valikoimiltaan vaatimattomia. Oluttuopin Tallinnassa voi saada yhä myös 3−4 eurolla, eli samalla hinnalla kuin Kontulassa.

Matkaliput. Tallinnan kaupunki pitää matkaliput edullisina, ja Tallinnan asukkaille ilmaisina. Tallinnassa turisti maksaa ratikkalipusta kaksi euroa, jos ostaa sen kuljettajalta, kun Helsingissä hinta automaatissa on 2,50. Matkakortilla hinta on Tallinnassa 1,10. Taksien hinnoissa Tallinnassa on rajana vain mielikuvitus, vaikka kaupunki on asettanut niille kattohinnat.