Perussuomalaisten Putkonen ottaa kontolleen kritisoidut kiky-vastaukset: En keskustellut puoluejohdon kanssa

Tärkeä vaalitavoite SAK:lle

Näkemysten ristiriita on herättänyt ihmetystä ainakin vasemmistoliitossa, SDP:ssä ja palkansaajajärjestöissä.

Ristiriitaa puolueen ja Purran linjauksissa on ihmetellyt esimerkiksi Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta.

– Teollisuusliitossa olemme olleet käsityksessä, että persut kannattavat maksujen siirtoa. Asia on selvitettävä. Osana kampanjointia olemme kertoneet puolueen olevan tavoitteemme takana, hän tviittasi eilen.

SAK:n ja sen jäsenliittojen yksi kärkitavoitteista eduskuntavaaleissa on ollut, että kiky-maksut siirretään takaisin työnantajille.

Purra: Selkeä virhe puoluetoimistolla

STT ei ole tavoittanut Purraa kommentoimaan asiaa. Purra kertoo Uusi Suomi -lehdelle, että puoluetoimistolla on tapahtunut virhe vastattaessa SAK:n helmikuiseen kyselyyn kiky-maksujen siirrosta työnantajalle.

– SAK:n kysely, johon on vastattu eri tavalla, niin tämä ei valitettavasti ole käynyt ollenkaan minun tai poliittisen johdon pöydällä. Eli siinä on tapahtunut selkeä virhe puoluetoimistolla, kun työntekijä on siihen kyselyyn vastannut, Purra sanoo.