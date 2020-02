Fasistikommentteja Virossa lausuneen Jalosen matkakuluja maksoi nuorisojärjestön piirihallitus

Jalosen mukaan matka on maksettu osin myös omalla rahalla. Jaloselle ei ole hänen mukaansa maksettu matkoja PS-Nuorten varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Mitään korvauksia Jaloselle ei hänen mukaansa maksettu siitä, että hän meni puhumaan konferenssiin.

Jalonen osallistui konferenssiin yksityishenkilönä



Tallinnassa pidetyssä tapahtumassa Jalonen esitti kannanoton, jonka mukaan hän on etnonationalisti ja fasisti. Hän kommentoi maanantaina STT:lle, ettei aio perääntyä lausunnostaan. Jalonen sanoi identifioituvansa fasistiksi "siinä mielessä, miten sen itse kokee".

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt PS-Nuorille selvityspyynnön Jalosen esiintymisestä Virossa. Ministeriö haluaa muun muassa tietää, osallistuiko Jalonen Tallinnassa pidettyyn tapahtumaan yksityishenkilönä vai nuorisojärjestön edustajana ja maksettiinko hänelle järjestön varoista matkakuluja.

– Vastataan selvityspyyntöön normaalin protokollan mukaan mahdollisimman nopeasti OKM:lle. Ei lähdetä sitä kommentoimaan. Se on OKM:n lähettämä selvityspyyntö, me vastaamme OKM:lle.

Puoluesihteeri: Jäsenyydelle puolueessa ei ole edellytyksiä



– Perussuomalaiset Nuoret on kansallismielinen nuorisojärjestö, ei fasistinen järjestö. Minun mielestäni tuollainen puhe ja ajatus ei kuulu perussuomalaisiin nuoriin, eikä suomalaiseen politiikkaan, Kinnunen linjasi Ylellä.

Kinnunen totesi perjantaina STT:lle lyhyesti, että Jaloselle on lähetetty selvityspyyntö ja että käsittelyprosessi Jalosen järjestöjäsenyydestä on käynnissä.

– Hänen jäsenyydelleen puolueessa ei ole enää edellytyksiä. Se on selvä, Grönroos sanoi perjantaina.

Puolue uhkaa lopettaa yhteistyön järjestön kanssa



Lauantaina järjestetään PS-Nuorten ylimääräinen kokous, jossa on esillä sääntömuutos, joka muun muassa rajaisi nuorisojärjestön äänivaltaisen jäsenyyden vain emopuolueen jäsenille. Puoluesihteeri Grönroos kertoo, että Perussuomalaiset on ilmaissut nuorisojärjestölle, että puolueen ja järjestön yhteistyön jatkumisen edellytyksenä on, että sääntömuutos tehdään.