Perttu Sirviö paljastaa – oli lähes koko tv-kuvauksien ajan ilman alushousuja: "Ainoa mihin laitoin kalsarit jalkaan oli tehtävät"

– Tämä on behind the scenes -paljastus. Minähän vedin siis täysin kommandona koko reissun. Ainoa mihin laitoin kalsarit jalkaan oli tehtävät. Minä en käyttänyt siellä ollenkaan, koska siellä oli niin hiostava ilma. Minulla oli sortsit vaan jalassa, Sirviö kuvailee.