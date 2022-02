Perttu Sirviö julkaisi hauskan kuvaparin ja kysyi mielipidettä ulkonäköasiaan – someseuraajilta lähes yksimielinen tuomio

Suomen ensimmäinen Big Brother -voittaja ja nykyään remonttialalla työskentelevä Pertti Sirviö kyselee Instagram -seuraajiltaan mielipidettä ulkonäköasiaan. Sirviö julkaisi kuvaparin, jossa toisessa otoksessa hänellä on viikset ja toisessa ei.

View this post on Instagram

Suurin osa Sirviön someseuraajista on kannattanut ilman viiksiä. Muutama kuitenkin liputti viiksien puolesta.

Sirviö on mukana parhaillaan Maikkarin Olen Julkkis… Päästäkää Minut Pois -ohjelmassa. Sirviö ja YouTube-tähti Jaakko Parkkali reagoivat Parkkalin YouTube-kanavalla tv:ssä nähtäviin jaksoihin.

– Tämä on behind the scenes -paljastus. Minähän vedin siis täysin kommandona koko reissun. Ainoa mihin laitoin kalsarit jalkaan oli tehtävät. Minä en käyttänyt siellä ollenkaan, koska siellä oli niin hiostava ilma. Minulla oli sortsit vaan jalassa, Sirviö kuvailee.