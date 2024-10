Perinne uusiksi: Stubb pitää uudenvuodenpuheensa suorana – syytä ei kerrota

Viime vuodet Suomen tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheet on esitetty taltiointeina. Esimerkiksi Sauli Niinistön kaikki uudenvuodenpuheet olivat taltiointeja.

Asiasta aiemmin kertonut Yle kertoo , että viimeksi puheen on pitänyt suorana presidentti Tarja Halonen vuonna 2005. Tuolloin uutena vuotena oli kulunut viikko Kaakkois-Aasiaa tapaninpäivänä runnelleesta tsunamista, jossa menehtyi myös lukuisia suomalaisia.

Halosen aikanakin puheet lähtökohtaisesti tallennettiin, mutta alun perin tasavallan presidentin uudenvuodenpuhe on ollut suorana lähetetty radiopuhe.

Jumalan siunausta kuultaneen puheessa

Sen verran Stubb on kuitenkin kertonut aiemmin MTV Uutisten vaalikoneessa, että on jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että on tärkeää, että tasavallan presidentti toivottaa uudenvuodenpuheensa lopuksi Jumalan siunausta.