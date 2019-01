Perhettään paennut saudiarabialainen nainen lukittautui hotellihuoneeseensa Intiassa – pelkää joutuvansa väkivallan kohteeksi: "He tappavat minut"

Hätähuuto sosiaaliseen mediaan

– Veljeni, perheeni ja Saudi-Arabian suurlähetystö odottavat minua Kuwaitissa, nainen kertoi uutistoimisto Reutersille. – He tappavat minut. Henkeni on vaarassa. Perheeni uhkaa tappaa minut pientenkin asioiden takia.

Haluaa hakea turvapaikkaa

Naisten oikeudet Saudi-Arabiassa ovat huomattavasti rajoitetumpia kuin länsimaissa, vaikka nykyhallinto on tehnyt joitain myönnytyksiä. Naiset saivat Saudi-Arabiassa esimerkiksi viime vuonna oikeuden ajaa autoa, ja viime viikolla kerrottiin, että saudinaiset voivat saada nyt tekstiviestillä tiedon, jos heidän miehensä on ottanut avioeron. Saudinaisilla on kuitenkin edelleen oltava aina huoltajanaan mies, jonka päätäntävallan alla nainen on.