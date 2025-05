Tshekkipuolustaja Michal Jordan jatkaa Pelicansissa ensi kauden.

34-vuotias puolustaja on pelannut lahtelaisten riveissä kaksi viimeistä kautta. Viime kaudella hän takoi 51 ottelussa tehot 5+12=7. Yhteensä Jordanilla on vyöllään 107 SM-liigan runkosarjaottelua, joissa hän on tehttaillut pisteet 14+26.

Ennen Pelicansia Jordan pelasi pitkään Venäjän KHL-liigassa. Jordan on kiekkoillut myös NHL:ssä kolme kautta vuosina 2012-2016 yhteensä 79 ottelun verran.