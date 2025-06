Pelastusviranomaiset: Israelin isku tappanut useita ja haavoittanut yli sataa lähellä avustuspistettä Gazassa

Israelin isku on tappanut ainakin kymmenen ja haavoittanut yli sataa ihmistä Gazassa lähellä avustuspistettä. Asiasta kertovat paikalliset pelastusviranomaiset.

Israel esti pitkään humanitaarisen avun pääsyn Gazaan, mutta on sittemmin höllentänyt saartoa. Nyt osa avustuskuljetuksista on päässyt Gazaan, mutta määrä on edelleen riittämätön.

YK:n erityiskomitea arvioi jo marraskuussa, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

