Pelastuslaitoksen 20-metrinen vene upposi myrskyssä Oulussa – tältä turmapaikalla näyttää: "Keli oli tosi kova"

– Keli oli tosi kova, sillä tuulen suunta oli suoraan kohti satamaa je vedenkorkeus oli tosi korkealla. Nythän vene on siellä pohjassa. Sukeltajat käyvät tekemässä kuvauksia ja veneen nosto on alustavasti lauantaina, jos saadaan tarpeeksi iso nosturi paikalle. Sitten uppoamissyy selviää tarkemmin.

Ei muista vastaavaa

Kyseessä oli Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen suurin vene, 20 metriä pitkä ja seitsemän metriä leveä öljyntorjuntavene. Alus on valmistettu vuonna 1990. Veneessä on kiinteä öljynkeräysjärjestelmä. Painoa veneellä on 40 tonnia.