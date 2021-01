Pekka Pouta saa palautepostissa villasukkia, piirustuksia ja härskejä ehdotuksia: "Yksi katsoja kertoi, milloin hänen miehensä ei ole kotona"

Tv-meteorologien saama palaute on noussut viime viikkoina esiin sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo katsojapalautteen olleen nyt jostain syystä ihan "omassa sarjassaan".

– Jos on kunnon säätapahtuma niin kuin oli viimeksi Toini-myrsky, olen poissa somesta. En ole siellä muutenkaan kovin paljon. Ei ole tarvetta jakaa itseään ja omaa ammattitaitoaan kaikkialla, Pouta perustelee.

"Yksi katsoja kyseli, milloin voin tulla hänen luokseen kylään"

Pouta on vuosien varrella saanut palautetta laidasta laitaan. Palaute on voinut olla ikävä kommentti ennusteesta, itse neulotut villatöppöset tai Sini-koirasta piirretty kuva.

– Sanon aina ihmisille, että pistehavainto on harhaanjohtava. En minä käy ulkona katsomassa, mitä siellä tapahtuu, kun paljon paremman ja kattavamman jutun saa katsomalla koko maata.

"Pekka Pouta, MTV:n päätoimittaja"

Osa viesteistä on Poudan mukaan hyvin erikoisia, osa huvittavia ja osa jopa ahdistavia.

– Yksi katsoja kyseli, milloin voin tulla hänen luokseen kylään ja kertoi, milloin hänen miehensä on poissa, Pouta kertoo.

Palautteeseen vastaaminen vie aikaa työltä

– En tiedä, onko tämä vain perustelua itselle siitä, miksi en jaksa sitä kauheasti katsella... Mutta ensinnäkin, jos palaute liittyy säähän ja vaatii vastausta, se on poissa kaikesta muusta. Miksi minun pitäisi palvella yhtä ihmistä, joka ottaa yhteyttä, kaikkien niiden satojen tuhansien ihmisten sijaan, jotka katsovat tv:tä, Pouta pohtii.

Poudan mielestä on hyvä muistaa myös se, että sään seuraamisessa, eli hänen varsinaisessa työssään, menee toisinaan hyvinkin paljon aikaa.

– Esimerkiksi jos tämän viikon keskiviikkona olisin keskittynyt palautteeseen reagointiin, olisi saattanut jäädä seuraamatta mahdollisuus jäätävään sateeseen, joka on iso asia.

"Negatiivinen palaute droppaa fiilistä"

Jos palaute taas on vaikka villasukat, niitä voi Poudan mielestä käyttää säälähetyksessä, koska se tuo siihen mukavan lisän.

Lähetystä tehdessään Pouta pyrkii ajattelemaan, että häntä ei katso kukaan. Myös siinä mielessä palauteen miettiminen on haitaksi.

– Eihän kukaan pysty edes ajattelemaan sitä, että katsojia on satoja tuhansia. Se on ihan järjetön ajatus, se ei mene ihmisen päähän. Paljon helpompi on tehdä hyvää työtä niin, että katsoo vain suunnilleen peiliin.