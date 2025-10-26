Koko maassa koetan tulevalla viikolla "hyvin hidas" siirtyminen kohti kuivempia kelejä.

Viikonloppu on ollut varsin harmaa ja vetinen laajalti eri puolilla maata, mutta hieman valoa pimeyteen on luvassa alkuviikosta.

– Jos Lounais-Suomea katsoo, niin ero tähän päivään on melkoinen. Ei sada enää kuin vain pikkukuuroja. Ne ei osu kaikkialle ja siinä voi oikeasti aurinko tulla vähän näkyville, Pekka Pouta lupaa.

Kokonaan sateilta ei kuitenkaan vältytä, sillä reippaita kuuroja on vielä edessä.

– Tulee hetken aikaa ihan kunnolla vettä ja sitten on sellaista harmaata tihkutyyppistä. Ei ole enää lotinaa niin kuin tänään.

Kun viikko etenee, koetaan Poudan mukaan "hyvin hidas" siirtyminen kohti kuivempaa.