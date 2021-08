Pekka Pouta hurrikaani Idan sademääristä: Sama kuin neliömetrille kaadettaisiin 25 ämpärillistä vettä!

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Ida on tällä hetkellä noin 85 kilometrin päässä Louisianan Mississippi-joen suulta.

Perjantaina Kuuban yli pyyhkäissyt Ida on ehtinyt voimistua toiseksi korkeimpaan neloskategoriaan. Hurrikaanikeskuksen mukaan Ida voi pahimmillaan puhaltaa jopa 61 metriä sekunnissa.

Yhdysvaltain eteläosassa sijaitsevaan Louisianan osavaltioon on julistettu Idan takia hätätila.

"Hurrikaanin suunta pahin mahdollinen"

Meteorologi Pekka Pouta kertoo MTV Uutiset Livessä, että viimeisimpien tietojen perusteella on pohdittu, nouseeko Ida-hurrikaani jopa pahimpaan, eli viidenteen luokkaan. Hurrikaani on nimittäin voimistunut nopeasti.

Poudan mukaan Ida-hurrikaanin suunta on pahin mahdollinen, sillä kovat tuulet pyyhkäisevät hyvin läheltä New Orleansin kaupunkia. Myös voimakkaiden tuulien aiheuttamat tulvavuokset aiheuttavat ongelmia. Lisäksi alueelle on ennustettu kovia sateita.