Pekka Pouta ei voinut kuin levittää kätensä kuukausiennusteen edessä: "Ikäväkseni täytyy sanoa..."

– Ikäväkseni täytyy sanoa, että Suomen osalta kuukausiennuste on harvinaisen epämääräinen lämpötilojen ja sademäärien suhteen. Hiukka epämääräistä sori, Pekka Pouta toteaa kuukausiennusteen yleisilmeestä.

Juuri nyt Venäjällä on keskimääräistä selvästi lämpimämpää, kun taas Euroopan yllä on laaja kylmä alue. Suomi on sitten siinä välissä.