Kansa vaatii adressilla Pekka Poudan koiria takaisin televisioon

– Maikkarin pitää ottaa Pekka Poudan koirat takaisin televisioon. Kaikkien huonojen uutisten seassa on ollut virkistämässä ihmisiä Pekan mainiot koirat Sini ja Suvi. Ja nyt tämäkin ilon aihe viedään katsojilta. Allergiset ottakoot lääkettä tai hakeutukoon muihin työtehtäviin, adressissa kirjoitetaan kovasanaisesti.

– Monin puolin kurjaa. Tällaisina aikoina, kun uutisissa on paljon ikäviä asioita, niin Sini on usein ollut ainoa piristävä ja pehmeä elementti lähetyksissä. Pian 10-vuotias Sini on ollut mukana lähetyksissä jo miltei yhdeksän vuotta. Siniltä häviää nyt lauma, Pouta kertoi aiemmin.