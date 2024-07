Pekka Poudalta trooppinen ennuste: Luvassa "älyttömän lämmin" yllätys

Torstaina säässä tapahtuu muutos, kun lännestä saapuu voimakas saderintama. Yllättävää on se, että rintaman mukana tuleva ilmamassa on huomattavan lämmin, jopa trooppinen.

– Saderintaman tuoma ilmamassa on älyttömän lämmin. Virossa on melkein 30 astetta ennen sateita ja sateiden aikana lämpöä on jopa 20 asteetta, Pouta kertoo.