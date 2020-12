Paukkupakkasia ja mustaa maata – näin rajusti jouluaaton sää on vaihdellut Suomessa

Lumipeite

Helsingissä jouluaattona on viimeksi ollut lunta kaksi vuotta sitten, kun lumensyvyys oli viisi senttiä. Viimeisen kymmenen jouluaaton aikana lunta on pääkaupungissa ollut maassa neljä kertaa.

Jyväskylän korkeudella Keski-Suomessa valkea joulu on varsin tavanomaista. Vuodesta 1981 lähtien vain neljä kertaa maa on ollut Jyväskylässä lumeton jouluaattona. Eniten lunta on ollut vuonna 1987, 48 senttiä. Viimeksi musta joulu on ollut Jyväskylässä vuonna 2013.