Paukkupakkaset panevat sähköverkon koville – "me olemme tuontiriippuvaisia": Näin se vaikutti tänään sähkön hintaan

Pakkanen paukkuu ympäri Suomea todella kovana ja sähkönkulutus on näin ollen myös huipussaan. Tämän talven sähkönkulutuksen huippuluvut taltioitiin aamulla, vaikka vuoden 2016 huippulukemiin ei yllettykään.

– Tänään saavutettiin 14 230 megawatin tuntikeskiteho aamukahdeksan ja -yhdeksän välillä. Se on tämän talven ennätys, toteaa Fingridin valvomopäällikkö Maarit Uusitalo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Keskivertotalvipäivänä pyöritään 10 000–12 000 megawatin paikkeilla. Vaikka alkuviikosta oli kylmää, niin lumimyräkän aikana jäätiin noin 12 000 megawattiin. 14 000 megawattia ei ole hyvin poikkeuksellinen luku, mutta tämän talven huippu se on, Uusitalo kertoo.

Sähkönkulutus luonnollisesti painottui niille alueille, joissa on eniten väestöä ja teollisuutta. Uusitalon mukaan tämä käytännössä tarkoittaa Etelä- ja Keski-Suomea.

Mitä sähkö nyt maksaa?

Noin kolmannes tänään kulutetusta sähköstä on tuontitavaraa.

– Omaa tuotantoa on 9600 megawattia ja noin kolmannes tuli Ruotsista, Virosta ja Venäjältä. Me olemme tuontiriippuvaisia erityisesti talven huippukulutustilanteissa. Tässä kun ollaan yhteisillä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, niin sieltä tuodaan, missä sähköä edullisesti tuotetaan.

– Meillä on edelleen tuotanto- sekä tuontikapasiteettia. Kun ne alkavat loppua, niin toimitusvarmuutta turvaavat tehoreservilaitokset käynnistyvät. Sitä on on energiaviraston kanssa varattuna 611 megawattia.