Paukkupakkasella pimeään korpeen eksynyt, lumi voi pelastaa henkesi

Kireässä pakkasessa eksynyt voi turvautua kaivamalla lumeen suojan.

Jos olet eksynyt talvipakkasella metsään, kännykkä lopettaa toimintansa ja ilta saapuu, ovat hyvät neuvot tarpeen.

Meteorologi Markus Mäntykannas sanoo, että lunta voi hyödyntää yöpymiseen.

– Vanha keino on se, että viettää yönsä lumeen kaivautuneena. Kun mennään syvemmälle lumipeitteeseen, siellä on selvästi lämpimämpää kuin lumipeitteen päällä. Jos ulkona on yli 20 astetta pakkasta, noin 30 sentin syvyydessä lumipeitteen alla ollaan lähellä nollaa.

Puolustusvoimien talvikoulutusoppaassa kerrotaan, että erityisen vaativaa majoittuminen on silloin, kun talvella joudutaan majoittumaan luontoon käyttäen majoittumisvälineinä ainoastaan luonnonmateriaaleja tai tilapäisvälineitä.

Ankarassa säässä saatetaan joutua nopeastikin rakentamaan suoja tuulta ja pakkasta vastaan. Oppaan mukaan yksinkertaisimmillaan tällainen hätämajoite voi olla pelkästään tiheäoksaisen kuusen alus tai kaatunut puu, jota on tiivistetty tuulen- ja sateenpitäväksi lisäoksilla tai sadeviitalla.

Vastasataneessa pakkaslumessa paljon ilmaa

Erityisesti vastasatanut pakkaslumi on meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan erinomainen eriste.

– Vastasataneessa puhtaassa lumessa on ilmaa jopa yli 80 prosenttia. Se pitää pakkasen loitolla.

Tärkeää on huolehtia hapen saannista. Suomen Luonnon artikkelissa kerrotaan, että valmiissa majassa kynttilä kertoo hapen riittävän.

