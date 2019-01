Paukkupakkanen on nyt vallannut koko Suomen – sekä etelässä että pohjoisessa on mitattu ainakin 20 pakkasasteen lukemat: "Viikonloppuna lumisade voi olla sakeutuvaakin"

Forecan meteorologi Jenna Salminen kertoo, että koviin pakkaslukemiin on päästy koko maassa.

– Aamun aikana on mitattu Lapissa Muoniossa -26,8 astetta pakkasta, mikä on tämän päivän kylmin lukema. Etelä-Suomen Vihdissä on mitattu -20 asteen pakkaslukemat.